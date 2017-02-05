Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У Лаврова заявили, что Украина "держит свою тему" военными провокациями

Воскресенье, 5 февраля 2017, 12:07

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину в "военных провокациях" и заявила, что с их помощью страна "держит тему Украины на плаву". 

Как сообщает ТАСС, об этом Захарова заявила в эфире программы "Итоги недели" на НТВ.

"Что будет с Украиной, ведь это была центральная тема повестки предыдущей администрации (США)... Под это давались сотни миллионов, которые непонятно, в чьих карманах оседали. Чем можно продлевать этот интерес к Украине .... Только путем военных провокаций, которые бьют по живому, по людям, можно постоянно держать тему Украины на плаву", - заявила представитель МИД РФ. 

Как известно, ситуация в районе Авдеевки, которую полностью контролируют украинские войска, обострилась утром 29 января, когда боевики начали штурм с целью захвата позиций ВСУ. Также боевики обстреливали Авдеевку из запрещенных минскими соглашениями РСЗО БМ-21 "Град".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что последние "провокации Киева" в Донбассе показывают, что украинская власть "заводят ситуацию в тупик".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуацию в Авдеевке обострили именно украинские войска, чтобы от чего-то отвлечь внимание, а обострение ситуации является поводом для "восстановления диалога и сотрудничества между Россией и Америкой".

Больше о ситуации в Авдеевке читайте в материале: "Замёрзнуть в огне. Что происходит в Авдеевке?".

Темы: АвдеевкаРосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Авдеевка
На Донетчине россияне убили двух гражданских и ранили еще двоих за сутки
Россияне пытались наступать на 4 направлениях, но безуспешно − Генштаб
Россияне ударили ракетами по Авдеевке: попали в многоэтажку, 2 раненых
Последние новости
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
Все новости...
Реклама: