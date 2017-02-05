Климкин поедет в США готовить визит Порошенко в Вашингтон

Глава МИД Украины Павел Климкин прибудет в США для подготовки визита президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон.

Об этом шла речь во время телефонного разговора Петра Порошенко и президента США Дональда Трампа, сообщает пресс-служба главы государства.

"Во время разговора также был обсужден будущий визит президента Петра Порошенко в Вашингтон, для подготовки которого в США поедет министр иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.

Когда состоится визит главы МИД не уточняется.

В Белом доме в свою очередь сообщили, что лидеры обсудили "потенциал для встречи в близком будущем".

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на встречу с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в феврале 2017 года.

Европейская правда