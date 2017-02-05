Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацбанк говорит о подозрительных фактах в задержании директора департамента

Воскресенье, 5 февраля 2017, 14:45

Директор департамента Нацбанка Сергей Шацкий, которого ранее обвинили в получении взятки, был задержан по месту жительства ночью, и деньги нашли при обыске.

Об этом заявляет пресс-служба Нацбанка на своей странице в Facebook в воскресенье, ссылаясь на факты, которые стали известны во время судебного заседания в пятницу.

"Арест состоялся по месту жительства ночью, а не на месте совершения преступления. Во время упомянутого события был обыск, а не задержание со взяткой, непосредственного факта получения неправомерной выгоды также не было", - заявили в НБУ.

Кроме того, посредники или "сообщники" в помещении во время задержания ни находились.

Также в пресс-службе отметили, что количество средств, упомянутых в обвинении, гораздо больше суммы средств, выявленных во время обыска.

"Пресс-служба НБУ обращается к журналистам с просьбой воздержаться от преждевременных выводов, комментариев и предвзятых суждений относительно обстоятельств задержания ГПУ и СБУ директора Департамента платежных систем Национального банка", - говорится в обращении.

В Нацбанке также отметили, что представитель компании, который заявляет, что за регистрацию платежной системы он заплатил взятку, ранее представлял компанию, у которой НБУ отозвал лицензию.

С учетом этого НБУ считает, что это дело требует повышенного внимания правоохранительных органов.

"Национальный банк, как было неоднократно отмечено, всесторонне содействует следствию и надеется на непредвзятое расследование и соблюдение принципа презумпции невиновности", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось, ранее Генпрокуратура заявила, что 2 февраля во время получения последней части неправомерной выгоды в сумме 25 тысяч долларов США задержан директор одного из департаментов НБУ и три его сообщника, которые выступали в роли посредников.

Задержанному представителю Нацбанка сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины, а также его сообщникам по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя, совмещенное с вымогательством неправомерной выгоды, а его сообщникам посредничество в ее получении).

В субботу Печерским судом Киева Шацкому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 800 тысяч гривен.

В отношении трех сообщников, которые выступали в роли посредников судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по месту постоянного проживания.

Украинская правда

Темы: НБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
НБУ
В НБУ рассказали, сколько наличных находится в обращении, и напомнили об обмене монет
Нацбанк создал департамент международного сотрудничества
В НБУ выступили против отказа от наличных и не планируют заменять их на цифровые деньги
Последние новости
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
Все новости...
Реклама: