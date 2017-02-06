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Глава Консультационной миссии ЕС: урезать полномочия НАБУ – несерьезно

Понедельник, 6 февраля 2017, 14:46

Полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины нельзя урезать, и необходимо найти решение, позволяющее разблокировать рассмотрение дел, которые длительное время лежат в судах.

Об этом заявил председатель Консультационной миссии ЕС Кястутис Ланчинскас в интервью "Европейской правде".

"Посмотрите, НАБУ существует чуть больше года, а у них уже расследуется около 300 дел, около 50 уже переданы в суд. А это означает, что правоохранительный орган работает, и надо дать ему развиваться. Обрезать его полномочия – это несерьезно", - сказал Ланчинскас.

По его словам, проблема также заключается в том, что дела, которые расследует НАБУ, затем передаются в суд и не могут рассматриваться там длительное время.

"В суде уже есть дела из НАБУ, которые почти полгода лежат мертвым грузом – суд с ними ничего не делает. И международное сообщество видит в этом негативное явление. И украинское общество тоже это видит – да, мол, расследовали, а приговоров нет. Логическим завершением должны быть приговоры суда – оправдательные, обвинительные, любые", - отметил он.

Ланчинскас также подчеркнул, что ожидание создания антикоррупционного суда не оправдывает затягивания с рассмотрением дел.

"Пока выберут судей, пока пройдут все процедуры, пока они начнут работать... Поэтому надо решать, как разблокировать процесс при нынешней системе. И я считаю, что украинская сторона имеет все возможности решить эту проблему", - сказал он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУЕС
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