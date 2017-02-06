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В Николаеве националисты сорвали круглый стол сторонников Медведчука

Понедельник, 6 февраля 2017, 15:18

В николаевском бизнес-центре "Александровский" активисты националистических организаций "Азов" и "Правый сектор" сорвали круглый стол организации "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука.

Об этом в понедельник сообщает местное издание "Новостной Николаев".

Указывается, что круглый стол должен был быть посвящен вопросу выполнения минских соглашений и перспективы возвращения Донбасса под контроль Украины.

"Но к моменту начала мероприятия большую часть сидящих и "стоячих" мест в зале уже занимали активисты националистических организаций "Азов" и "Правый сектор", некоторые из них пришли в повязках, закрывающих лицо", - говорится в сообщении.

 

Между присутствующими началась словесная перепалка.

 

"То, что планировалось как обсуждение мыслями, в результате переросло в балаган и словесные обвинения", - пишет местное издание.

Как известно, в октябре 2016 года на Николаеве активисты заблокировали в столовой облгосадминистрации участников "Южного форума", организованного сторонниками "Украинский выбор" Виктора Медведчука.

Темы: МедведчукПравый сектор
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