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ГПУ говотится передать в суд дело судьи ВРП Гречкивского

Понедельник, 6 февраля 2017, 15:49

Досудебное расследование по делу члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского закончилось.

Об этом в комментарии к своему сообщению в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

"Досудебное следствие завершено. Дело идет в суд. И то, что он самой же ВРП не смещен с должности (Гречкивский ред.) – на это не влияет", - написал он.

В свою очередь адвокат Гречкивского Евгений Солодко заявил, что сообщения Генерального прокурора о завершении досудебного расследования дела Павла Гречкивского и передаче его в суд не соответствует действительности.

По его словам, досудебное расследование продолжается. "К сожалению, это не первый случай, когда ГПУ допускает фактологические ошибки в комментариях этого дела", - сказал он.

В то же время пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган уточнила, что дело передадут в суд после того, как получат результаты экспертизы.

"Но поскольку защита пытается заявить о том, что заявитель о взятке в 500 тысяч - психически больной, ГПУ ждет результатов психической экспертизы, и после получения этих результатов будут открыты все материалы дела, будет действовать статья 290 Уголовного процессуального кодекса "Ознакомление с материалами дела", и дело будет передано в суд", - сказала она.

"Когда уже подозреваемый и адвокаты должны начать ознакомление с материалами дела, они выбросили этот "конек" о том, что посредник якобы психически больной", - сказала она.

В сентябре 2016 член ВСЮ Павел Гречкивский был вызван в ГПУ за "вымогательство денег за незаконное влияние на судебное решение".

Высший совет юстиции отказалась отстранить Гречкивского от должности.

Суд избрал Гречкивскому мера пресечения в виде залога в размере 3,85 млн грн.

Гречкивский и заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов являются совладельцами заповедной земли на Жуковом острове в Киеве и является приближенным к нардепу БПП Александра Грановского и занимался вопросами, связанными с Хозсудом.

Грановский уверяет, что не знаком с Гречкивским.

В январе 2017 ГПУ сообщило, что посредник в деле Гречкивского, которого подозревают в мошенничестве, заявил, что оговорил последнего из-за психического расстройства.

Украинская правда

Темы: ЛуценкосудГенпрокуратура
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