Генпрокуратура РФ объяснила, почему не хочет задерживать Януковича
Генпрокуратура РФ заявляет, что отказала Украине во временном задержании и взятии под стражу Виктора Януковича, посчитав его преследование политически мотивированным.
Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, передают РИА Новости.
Куренной сказал, что в 2015-2016 годах из Генпрокуратуры Украины в связи с проведением досудебных расследований поступали ходатайства о временном задержании и взятии под стражу Виктора Януковича.
В результате указанные ходатайства оставлены без удовлетворения на основании пункта 2 статьи 3 Европейской конвенции о выдаче.
Согласно указанной статье конвенции, выдача не осуществляется, если человека обвиняют в совершении политического преступления.
Представитель Генпрокуратуры уточнил, что российское надзорное ведомство отказало Украине в удовлетворении ходатайств в 2015-2016 годах.
В середине января Генеральная прокуратура РФ заявляла, что не получала от компетентных органов Украины запросов о выдаче Виктора Януковича.
Как известно, Янукович бежал в Россию, он давал показания по делу против беркутовцев по скайпу.