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В МИД Германии прокомментировали слова посла о выборах на Донбассе

Вторник, 7 февраля 2017, 23:30
В МИД Германии прокомментировали слова посла о выборах на Донбассе

В МИД Германии прокомментировали слова посла ФРГ в Украине о выборах на Донбассе в присутствии российских войск, подтвердив приверженность минскому процессу.

Об этом пишет DW.com.

"Путеводителем для всех наших усилий, направленных на преодоление кризиса на Востоке Украины, являются минские договоренности между Россией и Украиной от 12 февраля 2015 года, заключенные при посредничестве Германии и Франции", - говорится в ответе на запрос DW в МИД ФРГ.

Таким образом МИД ФРГ опровергли слова посла Райхеля, поскольку согласно Минским соглашениями ключевым пунктом для проведения выборов на Донбассе вывода российских войск и вооружения.

Как известно, во вторник начался дипломатический скандал вокруг высказываний посла Райхеля в интервью "РБК-Украина" - посол заявил, что выборы на Донбассе можно провести и в присутствии российских войск.

После обеда в МИД сообщили, что посла Германии вызвали для объяснений на встречу с профильным украинским дипломатом.

На встрече в МИД Украины послу Германии Эрнсту Райхелю заявили о недопустимости проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса в присутствии российских оккупационных войск.

В то же время, в заявлении, сделанном по итогам разговора с послом Федеративной Республики Германия в Украине Эрнстом Райхелем пресс-служба МИД Украины отметила, что "в Украине высоко ценят усилия официального Берлина, в том числе в нормандском формате, направленные на возвращение мира на Донбасс".

Темы: ГерманияДонбассМИД
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