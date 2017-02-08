ОБСЕ фиксирует увеличение вооружений по обе стороны конфликта на Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества тяжелых вооружений по обе стороны от линии разграничения на Донбассе.
Об этом рассказал первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг в эфире Громадського.
"Я считаю, что это лишь верхушка айсберга, но факт остается фактом - и то, что мы увидели отображается в ежедневных отчетах Миссии ОБСЕ", - сказал он.
До тех пор, пока не будет отведено тяжелое вооружение, остается возможность новой эскалации конфликта на Донбассе, в том числе, и в районе Авдеевки.
При этом Хуг отметил, что в районе Авдеевки в конце прошлой - начале нынешней недели ситуация для гражданского населения определенным образом успокоилась.
Также Хуг отметил, что между сторонами конфликта существует очень высокий уровень недоверия, который мешает достичь договоренностей о стабильном перемирии.