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Дуда и Меркель: нормализация отношений с РФ пока невозможна

Среда, 8 февраля 2017, 01:40

Польша и Германия согласны, что возвращение к политике "business as usual" в отношениях с Россией невозможна, пока не будет разрешен конфликт на востоке Украины и не будет восстановлен международный порядок.

Об этом со ссылкой на агентство PAP, сообщает Укринформ.

"Как президент, так и канцлер отметили, что нельзя соглашаться на длительную оккупацию суверенного государства. Нельзя соглашаться на переход к нормальным контактам "business as usual" (с Россией - ред.) После того, что произошло в Украине, пока этот конфликт не будет разрешен, и не будет восстановлен международный порядок в Украине, опирающейся на международное право", - заявил министр канцелярии президента РП Кшиштоф Щерский по результатам переговоров в Варшаве Анджея Дуды и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Он подчеркнул, что Дуда и Меркель согласились: Европе нужно вести переговоры с США в ключе "сохранения главной линии" по Украине, которую исповедуют сегодня также Польша и Германия.

Щерский также подчеркнул, что Дуда и Меркель выразили обеспокоенность последними событиями в Украине и ситуация идет "в сторону ухудшения, а не улучшение мирного процесса".

Министр канцелярии президент РП констатировал: оба собеседника согласились, что нынешняя ситуация "тяжелее и сложнее как в глобальном, международном контексте, так и в контексте того, что происходит на востоке Украины".

Темы: ДонбассРосcияПольшаГермания
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