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Трамп планирует значительно увеличить финансирование армии США

Среда, 8 февраля 2017, 05:55

Президент США Дональд Трамп намерен значительно увеличить финансирование вооруженных сил.

Об этом сообщил на брифинге представитель Белого дома Шон Спайсер, передает Интерфакс-Украина.

"Президент объявил о намерении сделать историческое финансовое вложение в вооруженные силы США, показав всему миру, что Америка поддерживает всех, кто стоит на защите свободы. Как он говорил много раз прежде, вооруженные силы находятся в центре нашей борьбы с радикальным исламским терроризмом, и мы должны защищать тех, кто защищает нас", - сказал Спайсер.

Накануне Трамп провел встречу с представителями Центрального командования и Командования сил специальных операций. Встреча прошла на базе ВВС США "Макдилл".

Темы: США
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