АТО: 89 обстрелов, под огонь тяжелой артиллерии попало Луганское

За прошедшие сутки, 7 февраля, боевики с применением тяжелой артиллерии и минометов совершили 89 обстрелов позиций ВСУ на всех направлениях, трое украинских военных ранены, еще трое травмированы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении из 152- и 122-миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска обстреливали Луганское. Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия - Авдеевку, Опытное, Троицкое, Каменку, Пески, Южное, Луганское, Невельское, Зайцево, Каменку, Верхнеторецкое, Новгородское. В районе Авдеевки по позициям ВСУ огонь вел танк. По Луганскому и Верхньоторецькому - БМП.

На Мариупольском направлении - из артиллерии и минометов противник обстреливал Талаковку, Марьинку, Чермалик и Гнутово. Из минометов захватчики вели огонь по Новотроицкому, а из гранатометов и стрелкового оружия по Водяному, Павлополю, Лебединскому, Широкиному и Березовому. По Павлополю огонь вел БТР противника. По Марьинке - снайпер.

На Луганском направлении оккупанты обстреливали позиции сил АТО в районе Крымского из 122 миллиметровой артиллерии. Из минометов обстреляно Троицкое, Крымское, Попасная, Новозвановка, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Новозвановка и Новоалександровка. По Новотошковскому стреляли из БМП.