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Янукович заранее знал, что готовится аннексия Крыма – Минюст

Четверг, 9 февраля 2017, 14:31
Янукович заранее знал, что готовится аннексия Крыма – Минюст
president.gov.ua

Активные действия по подготовке оккупации Крыма Россия начала еще в 2013 году, и экс-президент Виктор Янукович знал об этом.

Об этом на брифинге заявил министр юстиции Павел Петренко, передает LIGA.net.

"Мы четко установили и подали в виде письменных доказательств в ЕСПЧ документы, свидетельствующие, что активную фазу подготовки к захвату Крыма РФ начала еще в 2013 году. Но мы понимаем, что такой план был раньше. Нам удалось получить доказательства, что в 2013 году РФ уже начала активные действия на территории Крыма", - сказал он.

"Это подтверждается тем, что РФ несанкционированно увеличила свой военный контингент. На территорию Украины со стороны Крыма незаконно перебрасывался личный состав и техника РФ, это подтверждается и тем, что они вели активную подрывную и разведывательную работу в местных органах власти Крыма - и это зафиксировано документально ", - сказал Петренко, подчеркнув, что Минюсту известны фамилии должностных лиц РФ, координирующие эту спецоперацию.

Петренко отметил, что в материалах иска есть документальные доказательства захвата в плен и применения пыток со стороны российских силовиков к местным жителям Крыма в 2014 году.

"Это еще раз подтверждает, что так называемая версия РФ о том, что они "эмоционально отреагировали на революцию" и "помогли своим братьям" в Крыму, проведя "референдум" - это полная ложь", - сказал министр.

Петренко подчеркнул, что прежнее руководство Украины – Янукович, его окружение, а также руководство спецслужб не могли не знать о действиях по подготовке оккупации полуострова.

"Фактически они помогали тому, чтобы в Крыму развивалась подготовка к захвату в 2013 году. Все эти доказательства мы подали в ЕСПЧ", - заявил министр.

Как известно, 7 октября 2015 президент Петр Порошенко подписал закон, которым устанавливается, что датой начала временной оккупации Крыма является 20 февраля 2014.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрыманнексияЯнуковичРосcияМинюст
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