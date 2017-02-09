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Россиян заставили убрать книги о "Гиви" и "Мотороле" на ярмарке в Минске

Четверг, 9 февраля 2017, 14:36

На Минской международной книжной ярмарке российские издательства выставили на стенды книги о боевиках Донбасса, а также книги покойного украинца Олеся Бузины.

Разжигающую межнациональную вражду литературу уже убрали со стендов, сообщает белорусское Радио Свобода

Так, "Книжный мир" представил книги "Рыцари Новороссии. Хроники Корреспондента легендарного Моторолы" Геннадия Дубового и "Донбасс: от Славянска до Дебальцево" Михаила Поликарпова, на обложках которых есть и уже убитые в захваченном боевиками Донецке "Гиви" (Михаил Толстых) и "Моторола" (Арсен Павлов).

 

Также на стенды попала книга "Куклы и кукловоды. Украинские катастрофы" Эль Мюрида.

 

Также выставили книги скандально известного Олеся Бузины – "Вурдалак Тарас Шевченко", "Союз плуга и трезуба: как придумали Украину".

Как объяснил представитель компании "Макбел" – одного из организаторов выставки – издательства арендуют площади и в первый день до 12:00 раскладывают свою продукцию.

"Но после этого мы обязательно проходим и смотрим, какая литература представлена. И сегодня с утра все эти книжки сомнительного содержания убрали", – сказал собеседник "Радио Свобода".

"Людей предупредили, что эти книги в нашей стране нежелательны, в Беларуси есть список экстремистской литературы, запрещенной. При нас убрали и вроде бы все поняли", – сообщил он.

"Осматриваем мы не только российские стенды, но и все другие. Будем и дальше отслеживать", – добавил представитель "Макбел".

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияБеларусьДонбасстерроризмпропаганда
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