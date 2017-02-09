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Гройсман рассказал, чего ждет от Трампа

Четверг, 9 февраля 2017, 15:01

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что президент США Дональд Трамп будет поддерживать Украину.

Об этом он сказал в Брюсселе на совместной с заместителем генсека НАТО пресс-конференции.

"Новоизбранный президент США Дональд Трамп является мировым лидером, который всегда будет бороться за мир и демократию. Это мое личное мнение, и я убежден, что так и будет", - сказал Гройсман, отвечая на вопросы.

Он напомнил, что недавно состоялся телефонный разговор между президентами США и Украины.

"Есть предварительное согласование, что в ближайшее время состоится визит Порошенко в США", - сказал Гройсман.

"Я верю, что США всегда будут поддерживать справедливость, а справедливость – на стороне Украины", - заявил он.

Украинская правда

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Темы: Гройсман
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