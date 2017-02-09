Назка не нашла криминала в покупке нардепом машины за миллион гривен

Национальное агентство предотвращения коррупции не подтвердила информацию о покупке нардепом от "БПП" Вадимом Денисенко автомобиля ВМW Х5 по сниженной цене.



Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook.

"В средствах массовой информации освещались сообщение о том, что народный депутат Украины Денисенко В.И. в ноябре 2016 приобрел по цене 1,1 млн гривен ценное движимое имущество, а именно транспортное средство – легковой автомобиль марки ВМW (модель Х5, год выпуска - 2015) по сниженной цене", - пишет НАПК.



"При этом отмечалось, что рыночные цены на аналогичный автомобиль колеблются от 1,5 до 3 млн грн. По результатам проведенной проверки указанная информация не подтвердилась", - пишет ведомство.



Как известно, Денисенко в реестре электронных деклараций сообщил об изменениях, указав, что приобрел автомобиль ВМW Х5 за 1,1 млн грн.



Украинская правда