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Назка не нашла криминала в покупке нардепом машины за миллион гривен

Четверг, 9 февраля 2017, 16:07

Национальное агентство предотвращения коррупции не подтвердила информацию о покупке нардепом от "БПП" Вадимом Денисенко автомобиля ВМW Х5 по сниженной цене.

Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook.

"В средствах массовой информации освещались сообщение о том, что народный депутат Украины Денисенко В.И. в ноябре 2016 приобрел по цене 1,1 млн гривен ценное движимое имущество, а именно транспортное средство – легковой автомобиль марки ВМW (модель Х5, год выпуска - 2015) по сниженной цене", - пишет НАПК.

"При этом отмечалось, что рыночные цены на аналогичный автомобиль колеблются от 1,5 до 3 млн грн. По результатам проведенной проверки указанная информация не подтвердилась", - пишет ведомство.

Как известно, Денисенко в реестре электронных деклараций сообщил об изменениях, указав, что приобрел автомобиль ВМW Х5 за 1,1 млн грн.

Украинская правда

Темы: НАПКБППдекларации
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