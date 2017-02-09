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Боевики стреляют на всех направлениях – штаб

Четверг, 9 февраля 2017, 17:28

В течение суток пророссийские боевики совершили 39 обстрелов позиций украинских военных, потерь среди бойцов нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в четверг.

"На Донецком направлении из минометов различных калибров боевики обстреливали Луганское, Авдеевка, Троицкое и Верхнеторецкое. С гранатометов и стрелкового оружия - Зайцево, Авдеевку, Опытное и Пески. По нашим позициям в районе Авдеевки и опытно огонь вели БМП противника", - говорится в сообщении.

"На Луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия захватчики обстреляли Новоалександровка и Новозвановка. БТР вел огонь по Водяное", - сообщает штаб.

Также сообщается, что на Мариупольском направлении из минометов боевики обстреляли Водяное, а Широкино, Марьинку и Водяное обстреливали из стрелкового оружия, Широкино обстреливала БМП противника.

Как известно, минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции прошла без потерь.

Украинская правда

Темы: АТОДонбасс
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