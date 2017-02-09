Боевики стреляют на всех направлениях – штаб

В течение суток пророссийские боевики совершили 39 обстрелов позиций украинских военных, потерь среди бойцов нет.



Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в четверг.



"На Донецком направлении из минометов различных калибров боевики обстреливали Луганское, Авдеевка, Троицкое и Верхнеторецкое. С гранатометов и стрелкового оружия - Зайцево, Авдеевку, Опытное и Пески. По нашим позициям в районе Авдеевки и опытно огонь вели БМП противника", - говорится в сообщении.



"На Луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия захватчики обстреляли Новоалександровка и Новозвановка. БТР вел огонь по Водяное", - сообщает штаб.



Также сообщается, что на Мариупольском направлении из минометов боевики обстреляли Водяное, а Широкино, Марьинку и Водяное обстреливали из стрелкового оружия, Широкино обстреливала БМП противника.



Как известно, минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции прошла без потерь.



Украинская правда