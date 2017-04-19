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На Запорожской АЭС сработало автоматическое отключение энергоблока

Среда, 19 апреля 2017, 01:13

Энергоблок №6 Запорожской атомной электростанции действием автоматики отключен от сети, радиационный фон в норме.

Об этом сообщает пресс-служба АЭС.

"18 апреля 2017 года в 19 часов 52 минуты энергоблок №6 Запорожской АЭС действием автоматики отключен от сети. Причины срабатывания автоматики выясняются", - говорится в сообщении.

Служба информирует, что на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3 420 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.

Темы: АЭСЗапорожье
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