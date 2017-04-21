Корчак: Я хоть сегодня готова уйти со своей должности

Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Наталья Корчак готова уйти в отставку.

Об этом она заявила в ходе слушаний в комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, передают Українські новини.

"Я хоть сегодня готова уйти со своей должности. Но речь идет о том, что есть люди, которые работают и доверяют. И если за что-то взялся, то доводи до конца, по крайней мере, сколько тебе хватит сил", - сказала Корчак.

Она считает своей личной заслугой то, что второй этап декларирования состоялся.

Также она выразила гордость за то, что "нажила себе врагов".

Как известно, 29 марта премьер Владимир Гройсман призвал членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции подать в отставку из-за неполадок с системой подачи электронных деклараций.



В свою очередь председатель НАПК Наталья Корчак в ответ на эти призывы заявила, что не собирается уходить в отставку.

