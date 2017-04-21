Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Корчак: Я хоть сегодня готова уйти со своей должности

Пятница, 21 апреля 2017, 12:45

Председатель Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Наталья Корчак готова уйти в отставку.

Об этом она заявила в ходе слушаний в комитете Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, передают Українські новини.

"Я хоть сегодня готова уйти со своей должности. Но речь идет о том, что есть люди, которые работают и доверяют. И если за что-то взялся, то доводи до конца, по крайней мере, сколько тебе хватит сил", - сказала Корчак.

Она считает своей личной заслугой то, что второй этап декларирования состоялся.

Также она выразила гордость за то, что "нажила себе врагов".

Как известно, 29 марта премьер Владимир Гройсман призвал членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции подать в отставку из-за неполадок с системой подачи электронных деклараций.

В свою очередь председатель НАПК Наталья Корчак в ответ на эти призывы заявила, что не собирается уходить в отставку.

Темы: НАПК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
НАПК
НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя Domestos, Rexona, Dove
НАПК впервые исключило компанию из списка международных спонсоров войны
В семье начальника полиции киевского Ричпорта нашли необоснованные 7 млн грн
Последние новости
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
Все новости...
Реклама: