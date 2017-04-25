В Киеве задержаны похитители "Апостола" – полиция

В одном из ресторанов на улице Саксаганского в Киеве во время проведения спецоперации правоохранители задержали трех человек, вероятно причастны к похищению книги "Апостол" из библиотеки им. Вернадского.



Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Сработал департамент уголовного розыска и департамент криминальной разведки. Злоумышленники были задержаны в одном из ресторанов на улице Саксаганского. Книга была при них. Ее хотели якобы продать за 150 тысяч долларов, но сошлись на 100 тысячах", - рассказал подробности спецоперации Тракало.

"Задержаны три человека, которые входили в преступную группу. Они все специалисты по вопросам антиквариата. Сейчас полиция проводит следственные действия", - добавил он.

По словам представителя полиции, все задержанные являются украинцами. Сейчас в 5-ти местах проводится обыск.

Как сообщалось, книга "Апостол" Ивана Федорова 1564 года исчезла 10 мая 2016. Кражу обнаружила заместитель по научной работе Национальной библиотеки Вернадского.



Этот "Апостол" является экземпляром одной из древнейших книг, напечатанных на территории России.

Украинская правда