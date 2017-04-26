Сенцов: Тюрьма - это мясорубка человеческих судеб

На вручении премии ПЕН-центра имени Барбары Голдсмит "Свобода писать" актер Алан Камминг зачитал письмо украинского режиссера Олега Сенцова, которого Россия держит в заложниках.

Это письмо в США привезла двоюродная сестра украинского режиссера Наталья Каплан, которая и опубликовала это письмо на своей странице Facebook.

"Я знаю, что самое слабое место Олега - это дети. Никакие пытки для него не страшны так, как факт, что дочь и сын растут без него. Но только сейчас он об этом начал говорить для всех. Ниже его письмо, которое он хотел донести до гостей церемонии Пен Америка", - прокомментировала она.

Приводим текст письма полностью.

"Тюрьма - это мясорубка человеческих судеб, попав в которую, перестаешь верить в справедливость, но не перестаешь за нее бороться. Здесь все по-другому, здесь стараешься жить и выживать, хотя чувствуешь, что твоя настоящая жизнь осталась где-то там, за забором. И что реальный ты остался тоже на свободе, а посадили кого-то другого. Что все это временно, что скоро все разрешится и изменится. Но ничего не меняется и не разрешается. Очутившись в тюрьме, приучаешься жить надеждой, даже если ее нет.



Зато есть время подумать. Долго и о многом. О том, как жил и что осталось после тебя, и осталось ли. Начинаешь смотреть на себя как бы со стороны, на того, кто остался там, на свободе. На тебя вчерашнего смотрит ты сегодняшний, более трезвый, более умный и в чем-то даже жестокий. Портрет со стороны уже вовсе не кажется таким привлекательным изнутри. И как с таким человеком хоть кто-то хотел общаться? И хочется стать лучше его. И уходит все лишнее, напускное и наносное. И начинает проступать главное, то, ради чего по-настоящему стоило жить. О чем можно узнать лишь тут, либо на войне.



Понимание, что те близкие люди, которые были с тобой, то время, которое ты проводил с ними и то тепло, которое они тебе дарили - это и есть самое важное в жизни. Только это и остается, все остальное куда-то уходит и забывается. Ни по чему так больше не тоскуешь, как по этому. Раньше это казалось не важным и естественным как воздух, который и не чувствуешь, пока тебе его не перекроют. Однажды на улице маленькая девочка подарила мне почтовую марку и сказала, что она приносит счастье. Я положил подарок в карман куртки и долго носил его с собой. А потом счастье где-то затерялось. Очень тяжело ощущать себя человеком, потерявшим самое главное.



Близкие люди - это не всегда те, кого ты видишь каждый день. Но дети, даже чужие, даже которых ты встречаешь один раз, всегда будут для тебя близкими. Поэтому так невыносимо слушать детские голоса, которые иногда заносит ветер из-за забора. Дети - это, наверное, самое ценное, что остается после нас, это те, в ком мы будем жить и после нашей смерти. Поэтому не стоит им портить жизнь, воспитывая их, воспитывать нужно лишь себя, а детей просто любить. И если получится, приучить их к двум по-настоящему нужным вещам: читать книги и говорить правду.



Когда я последний раз заезжал на Майдан, где уже начали гибнуть люди, моя мама сказала: "Зачем ты туда едешь? Ведь у тебя двое детей!". Я ответил, что именно поэтому я туда и еду - я не хочу, чтобы они жили в стране рабов. Мы тогда победили, но оказалось, что еще не до конца. И борьба продолжается, но уже без меня. А я сижу в тюрьме, и как любому заключенному, мне очень трудно отвечать на простой детский вопрос: "Папа, когда ты вернешься!"

Как известно, Сенцову присудили премию американского ПЕН-центра имени Барбары Голдсмит "Свобода писать".

Сенцова отметили "за огромное мужество выступить против нетерпимости к свободе выражения и добросовестному инакомыслию".



Премию от имени украинского политзаключенного получила его двоюродная сестра Наталья Каплан.

Украинская правда