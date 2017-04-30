Порошенко за время президентства прекратил гражданство 18,5 тысяч человек

Президент Петр Порошенко прекратил гражданство Украины 18 676 лиц.

Об этом говорится в ответе Администрации президента на запрос Українських Новин.

"С 7 июня (вступление Порошенко в должность президента) по настоящее время решениями президента П. А. Порошенко было прекращено гражданство Украины 18 676 лиц", - сказано в нем.

В 2014 году решениями Порошенко было прекращено гражданство 4 640 лиц, в 2015 - 5 818, в 2016 - 7 347, в текущем году - 871.

В частности гражданство Украины 15 603 лиц было прекращено вследствие выхода из украинского гражданства, 2 901 - по предусмотренным международными договорами Украины основаниям, 172 - вследствие потери украинского гражданства.

Ранее Государственная миграционная служба сообщила агентству, что в 2016 году гражданство Украины получили 16 866 лиц.

Как сообщалось, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что президент Петр Порошенко в субботу, 29 апреля, подписал указ о прекращении гражданства нардепа Андрея Артеменко, который ранее якобы передал бывшему советнику Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией.

Порошенко предлагает Верховной Раде определить основанием для потери украинского гражданства невыполнение требования о подаче в течение 2 лет в уполномоченный орган Украины выданный иностранным государством документ о прекращении иностранного гражданства.