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Подозреваемый в убийстве адвоката на Ровенщине сдался полиции

Среда, 5 апреля 2017, 06:35

Подозреваемый в убийстве адвоката Виты Шаблий прокурор местной прокуратуры Игорь Чайка после нескольких дней в бегах сам сдался полиции.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

"После проведения комплекса следственных (розыскных) действий установлена причастность к этому тяжкому  преступлению 29-летнего жителя Тернопольской области - работника прокуратуры этой области. Последний после нескольких дней поиска его правоохранителями сам явился к следователям прокуратуры Ровенской области для дачи показаний", - говорится в сообщении.

Ранее полиция выяснила личность подозреваемого. Им оказался сын мужа убитой, прокурор областной прокуратуры 29-летний Игорь Чайка.

Как известно, 1 апреля в Дубно Ровенской области была убита адвокат Вита Шаблий, которая на прошлых выборах баллотировалась на пост городского головы от партии "Свобода".

Во время стрельбы ранения получил ее муж и отец подозреваемого "свободовец" Вячеслав Чайка, в 2014 году возглавлял УМВД в Ровенской области, а также подавал свою кандидатуру на пост главы Нацполиции. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.

Прокуратура Ровенской области обратилась с ходатайством в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Следователи прокуратуры продолжают досудебное расследование в этом уголовном производстве. Его ход взят под контроль руководством прокуратуры Ровенской области.

Темы: Ровенская областьпрокуратураполиция
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