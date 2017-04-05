Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранены 5 бойцов

Среда, 5 апреля 2017, 12:54

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции 5 военных получили ранения.

Об этом на брифинге в среду сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, пятеро наших воинов получили ранения", – сказал полковник.

По словам Лысенко, эти санитарные потери силы АТО понесли в результате вражеских обстрелов в Крымском – 1 раненый, Красногоровке - 2 и Богдановке – 2.

"Несмотря на введение режима прекращения огня на линии соприкосновения за минувшие сутки интенсивность вражеских обстрелов снова выросла. Всего противник 54 раза нарушил режим тишины. Из них – 4 минометные обстрела ключевых районов обороны на донецком и мариупольском направлениях", – отметил спикер АТО.

Также Лысенко напомнил, что враг спровоцировал боевое столкновение с украинскими защитниками.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
Все новости...
Реклама: