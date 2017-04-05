У НАБУ больше нет вопросов к Насирову

Национальное антикоррупционное бюро утверждает, что пока необходимости в повторном допросе главы ГФС Романа Насирова нет.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

В бюро говорят, что уже имеют достаточно доказательств незаконности решений главы фискальной службы и без дополнительного общения с ним.

При этом, говорится в заявлении, новый допрос будет целесообразным лишь в том случае, если подозреваемый сам согласится прийти и сообщить новые факты или обстоятельства, касающиеся предоставления рассрочек по уплате ренты за недропользование компаниям, задействованным в "газовой схеме Онищенко".

В то же время, жалуются в НАБУ, Насиров продолжает откровенно врать в своих публичных обращениях, говоря, что детективы бюро не задают ему "вопросов по существу". Хотя, подчеркивает пресс-служба, глава ГФС сам отказывается от конструктивного сотрудничества со следствием.

"Во время допроса в Национальном бюро 17 марта чиновник не дал ответа по существу на более чем половину вопросов. "Не знаю", "пояснить не могу", "надо узнать в ГФС" — вот что слышали детективы в ответ на вполне конкретные вопросы", - напоминает НАБУ.

Как сообщалось, 7 марта суд арестовал отстраненного главу Государственной фискальной службы Романа Насирова и установил залог в 100 млн гривен. 16 марта его внесли жена Насирова и, вероятно, тесть.

САП инкриминирует Насирову нанесение убытков государству на 2 млрд гривен.

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Украинская правда