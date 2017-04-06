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Оккупанты в Крыму задержали украинское судно

Четверг, 6 апреля 2017, 09:30

Крымские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "Рыбак Херсона".

Об этом, ссылаясь на пресс-службу так называемого крымского погрануправления ФСБ РФ, сообщает 6 апреля РИА Новости.

Оккупанты заявляют, что судно "нарушило госграницу и углубилось на территорию РФ" 4 апреля.

Судно шло под флагом Украины, порт приписки Ильичевск, судовладелец ООО "БАРА – Украина – Одесса".

Преследовал судно пограничный сторожевой корабль "Аметист", досмотровая группа которого высадилась на борт "Рыбака Херсона" для проведения контрольно-проверочных мероприятий.

"В результате опроса десяти членов команды и капитана (все являются гражданами Украины) установлено, что судно, осуществляя разведку водных биологических ресурсов в открытом море, углубилось на территорию нашей страны почти на 400 метров", — говорится в сообщении.

Россияне также сообщают, что капитан украинского сейнера привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 60 тысяч рублей.

Как известно, Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году.

Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции.

В марте 2017 года МИД Украины в очередной раз обратился к России с требованием выполнить резолюцию Генассамблеи ООН относительно территориальной целостности Украины, принятую 27 марта 2014 года.

Темы: Крым
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