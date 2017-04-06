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На рынке аннексированного Симферополя начались массовые задержания

Четверг, 6 апреля 2017, 12:57

В аннексированном Крыму на центральном рынке Симферополя силовики задерживают людей.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Эмиль Курбединов. Также о задержании сообщила Тамила Ташева.

"Мне звонят люди и сообщают об облаве силовиков на центральном рынке Симферополя и задержаниях", - написал Курбединов.

"Задержаны в том числе журналист Тарас Ібрагімов и правозащитник Андрей Александрович Крисько", - сообщил он.

Ташева написала о задержании множества людей.

В то же время "Крим.Реалии" сообщает, что рынок взяли в окружили сотрудники российского ОМОНа.

По словам очевидцев, на рынке силовики задерживают "лиц неславянской внешности", люди утверждают, что один автобус с задержанными отправили в Центр "Э"

Украинская правда

Темы: Крыманнексия
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