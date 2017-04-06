За сутки в зоне АТО ранены 4 бойца – штаб
Четверг, 6 апреля 2017, 12:58
За сутки в зоне проведения антитеррористической операции получили ранения четверо украинских военных.
Об этом на брифинге 6 апреля сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За сутки, что прошлая, ни один украинский военный не погиб, 2 военнослужащих получили ранения в районе Авдеевки. Кроме этого двое наших бойцов ранены вследствие подрыва на взрывном устройстве", – сказал полковник.
Мотузяник отметил, что в целом количество вражеских обстрелов в зоне АТО снизилось, однако противник не придерживается режима "тишины" полностью.
Украинская правда