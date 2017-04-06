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Россия наращивает военную мощь на двух направлениях – СНБО

Четверг, 6 апреля 2017, 16:04
Россия наращивает военную мощь на двух направлениях – СНБО

Украинские спецслужбы фиксируют наращивание Российской Федерации военной мощи, прежде всего на западном и южном стратегических направлениях.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли, сообщает 6 апреля пресс-служба СНБО.

"Анализируя эти данные, мы не можем исключать расширения военной агрессии против нашей страны", – сказал секретарь СНБО, добавив, что российский военный потенциал угрожает не только Украине, а и западным партнерам.

Турчинов также подчеркнул, что российско-террористические группировки демонстративно пренебрегают Минскими соглашениями и очередной договоренностью о прекращении огня.

"Не прекращая обстрелов наших позиций с использованием запрещенного Минскими соглашениями оружия, они военным путем пытаются изменить линию разграничения", – отметил секретарь СНБО.

Турчинов подчеркнул, что в этом контексте очень важно восстановить военно-техническое сотрудничество Украины с ее западными партнерами, "которое было искусственно заблокировано в 2014 году".

Во время встречи стороны также обсудили необходимость продолжения санкционного давления на страну-агрессора, пока Крым и Донбасс не вернутся в состав Украины.

Украинская правда

Темы: СНБОРосcия
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