Оккупанты доставили 4 задержанных в Крыму в "центр противодействия екстремизму"

В аннексирована Симферополе отпустили несколько десятков задержанных российскими силовиками людей, однако задержанными остаются Тарас Ибрагимов и Андрей Крысько.



Об этом в своем Твиттере сообщил журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк.



"Задержанных журналиста, правозащитника и еще двух человек доставили в ЦПЭ (Центр противодействия екстремизму - ред.). Остальных отпустили", - написал он.



В то же время "Радио Свобода" сообщает, что задержанных на центральном рынке силовики отпускали после взятия отпечатков пальцев и образцов ДНК.



Как известно, в четверг во время массовых задержаний на центральном рынке в Симферополе, которые 6 апреля провели российские силовики задержали журналиста Тараса Ибрагимова и правозащитника Андрея Крысько.



Рынок окружили сотрудники российского ОМОНа.