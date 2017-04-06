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Оккупанты доставили 4 задержанных в Крыму в "центр противодействия екстремизму"

Четверг, 6 апреля 2017, 16:17

В аннексирована Симферополе отпустили несколько десятков задержанных российскими силовиками людей, однако задержанными остаются Тарас Ибрагимов и Андрей Крысько.

Об этом в своем Твиттере сообщил журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк.

"Задержанных журналиста, правозащитника и еще двух человек доставили в ЦПЭ (Центр противодействия екстремизму - ред.). Остальных отпустили", - написал он.

В то же время "Радио Свобода" сообщает, что задержанных на центральном рынке силовики отпускали после взятия отпечатков пальцев и образцов ДНК.

Как известно, в четверг во время массовых задержаний на центральном рынке в Симферополе, которые 6 апреля провели российские силовики задержали журналиста Тараса Ибрагимова и правозащитника Андрея Крысько.

Рынок окружили сотрудники российского ОМОНа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СимферопольАТО
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