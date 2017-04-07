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СЦКК: Боевики снова сорвали разведение сил в Станице Луганской

Пятница, 7 апреля 2017, 08:06
СЦКК: Боевики снова сорвали разведение сил в Станице Луганской

Несмотря на показательные действия представителей НВФ ОРЛО по "готовности" к отводу сил и средств на участке разведения №1 "Станица Луганская", боевики на самом деле имели целью обвинить украинскую сторону в невыполнении Минских договоренностей.

Об этом заявила украинская сторона СЦКК, передает пресс-центр штаба АТО.

СЦКК сообщил, что поскольку режим полной тишины на участке №1 фиксировался уже более четырех суток, штабом АТО 6 апреля проведено координационное совещание по вопросам разведения сил и средств на данном участке 9 апреля этого года.

Однако 6 апреля в период с 20.05 до 20.40 незаконные вооруженные формирования ОРДЛО совершили обстрел участка разведения сил и средств №1 "Станица Луганская", со стороны населенного пункта расположенного на горе князя Игоря с применением большого крупнокалиберного пулемета, АГС и стрелкового оружия.

"Данный факт свидетельствует о преднамеренном и коварном срыве боевиками разведения сил и средств на данном участке", - говорится в заявлении.

В СЦКК подчеркивают, что украинская сторона твердо стоит на позиции выполнения всеми сторонами всех пунктов Минских договоренностей, в том числе Рамочного решения трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств, подписанного 21 сентября 2016 года и неукоснительно выполняет все взятые на себя обязательства.

Темы: ДонбассАТОМинские соглашенияЛуганская область
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