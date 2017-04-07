Россия блокирует вынесение вопроса Крыма на международные площадки – Климкин

Вынесение вопроса деоккупации Крыма на обсуждение Большой семерки или "женевского формата", с привлечением США, блокирует Россия.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время "часа правительства" в Верховной Раде, отвечая на вопрос депутата от БПП Рефата Чубарова.

Чубаров отметил, что 6 апреля в Симферополе на центральном рынке устроили массовую облаву на крымских татар.

"Как у нас дела с идеей, озвученной президентом, о создании отдельной международной площадки по Крыму – где, когда и в каком формате начнет работу такая площадка?.. Когда мы объединим все вопросы, связанные с восстановлением территориальной целостности Украины – Крым, Донбасс?..", – спросил он.

Климкин ответил, что уже есть резолюция Генассамблеи ООН по нарушению прав человека в Крыму: "Это и юридическая, и политическая основа для того, чтобы работать и со структурами ООН, и с другими международными организациями над созданием давления (на Россию – ред.) и над получением доступа к временно оккупированному Крыму".

"Сейчас мы работаем с верховным комиссаром ООН по вопросам прав человека, с Советом Европы для того, чтобы реализовать эту идею. Пока что мы делаем особый акцент именно на права человека", – сказал глава МИД.

"По поводу вчерашних событий мы уже сообщили нашим друзьям и партнерам с целью получения соответствующей, максимально жестокой реакции", – отметил Климкин.

"Идея создания отдельного формата касается идеи построения его либо на площадке Большой семерки с привлечением Европейского Союза, либо с привлечением Женевского формата (с привлечением США и ЕС – ред.). На сегодня у нас есть согласие всех партнеров, кроме Российской Федерации, которая пытается тотально блокировать этот вопрос", – сказал он.

"Потому мы хотим начать с ключевых вопросов, которые касаются прав человека – то, что мы делаем, на международных площадках. И постепенно добавлять к этому другие вопросы", – объяснил глава МИД.

Алена Рощенко, УП