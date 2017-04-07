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БПП снова будет продвигать "ручного" аудитора НАБУ – ЦПК

Пятница, 7 апреля 2017, 11:35
Найджел Браун
УНИАН

Парламентская фракция БПП предлагает антикоррупционному комитету обсудить вопрос относительно утверждения Верховной Рады членом комиссии аудита деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины кандидатуру Найджела Брауна.

Об этом говорится в письме председателя фракции БПП Артура Герасимова председателю комитета Егору Соболеву, копию которого получили в ответ на свой запрос активисты Центра противодействия коррупции.

Сейчас продолжается новый конкурс на аудитора НАБУ от ВР, сбор документов завершится в следующую пятницу, 14 апреля.

После этого антикоррупционный комитет рассмотрит все кандидатуры, которые ушли или которых рекомендовали, и определится.

"В БПП считают, что у господина Брауна "безупречная деловая репутация" и ничто не мешает поэтому независимо и беспристрастно оценивать работу антикоррупционного органа", – отмечает председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.

Шабунин критикует такое решение фракции, напоминая, что предварительное голосование не показало поддержки кандидатуры Брауна, которого уже успели окрестить "ручным" аудитором.

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Как сообщалось, 31 марта Верховная Рада не смогла назначить одного из трех аудиторов для Национального антикоррупционного бюро.

Украинская правда

Темы: НАБУБПП
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