БПП снова будет продвигать "ручного" аудитора НАБУ – ЦПК
Парламентская фракция БПП предлагает антикоррупционному комитету обсудить вопрос относительно утверждения Верховной Рады членом комиссии аудита деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины кандидатуру Найджела Брауна.
Об этом говорится в письме председателя фракции БПП Артура Герасимова председателю комитета Егору Соболеву, копию которого получили в ответ на свой запрос активисты Центра противодействия коррупции.
Сейчас продолжается новый конкурс на аудитора НАБУ от ВР, сбор документов завершится в следующую пятницу, 14 апреля.
После этого антикоррупционный комитет рассмотрит все кандидатуры, которые ушли или которых рекомендовали, и определится.
"В БПП считают, что у господина Брауна "безупречная деловая репутация" и ничто не мешает поэтому независимо и беспристрастно оценивать работу антикоррупционного органа", – отмечает председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.
Шабунин критикует такое решение фракции, напоминая, что предварительное голосование не показало поддержки кандидатуры Брауна, которого уже успели окрестить "ручным" аудитором.
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Как сообщалось, 31 марта Верховная Рада не смогла назначить одного из трех аудиторов для Национального антикоррупционного бюро.
Украинская правда