НАПК не смогло отправить в отставку Корчак

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) не смогло отправить в отставку председателя агентства Наталью Корчак.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на источник в НАПК.

"Первым вопросом на сегодняшнем заседании была отставка Корчак", - сказал он.

По словам собеседника, инициировал данный вопрос член агентства Руслан Рябошапка, а Корчак поддержала его предложение и вынесла соответствующий вопрос на голосование.

Рябошапка и еще один член НАПК Руслан Радецкий проголосовали за отставку Корчак. Против отставки проголосовал член агентства Александр Скопич, а сама Корчак воздержалась.

Руслан Рябошапка подтвердил "Украинской правде" информацию о том, что такое голосование действительно было, против проголосовал только Скопич.

Как известно, закон "О предотвращении коррупции", который регламентирует деятельность НАПК, не предусматривает отставку председателя агентства решением самого агентства.

По закону о предотвращении коррупции, НАПК является независимым органом.

Национальное агентство является ответственным перед ВР и подконтрольным ей и подотчетен Кабинету Министров.

Члены НАПК назначаются на должность Кабинетом Министров сроком на четыре года по результатам конкурса.

При этом, по закону, члена НАПК можно уволить в случае назначения или избрания на другую должность, достижения шестидесяти пяти лет, невозможности выполнять полномочия по состоянию здоровья; вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него; прекращения им гражданства Украины или выезда на постоянное проживание за пределы Украины; подачи заявления об освобождении от должности по собственному желанию; отказа от принятия присяги государственного служащего; смерти.

Также причиной для увольнения может быть вступления в законную силу решения суда, которым установлено систематическое нарушение требований настоящего Закона, если соответствующие нарушения не содержат признаков преступления.

Министерство юстиции подготовило законодательные изменения относительно деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

29 марта премьер Владимир Гройсман призвал членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции подать в отставку из-за неполадок с системой подачи электронных деклараций. Конечный срок подачи деклараций истекал 1 апреля, однако несколько дней до этого реестр работал со значительными перебоями.

Председатель НАПК Наталья Корчак в ответ на эти призывы заявила, что не собирается уходить в отставку.