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Аваков говорит, что пожар на складе в Балаклее – это агрессия РФ

Пятница, 7 апреля 2017, 14:07

Пожар и взрывы на оружейном складе под Балаклеей в Харьковской области являются следствием агрессии России против Украины.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в Северодонецке.

Ему задали вопрос на счет повышения бдительности в Украине после теракта в российском метро в Санкт-Петербурге.

"У нас были повышены меры безопасности, Национальная гвардия и Национальная полиция и по метрополитену, и по другим объектам стратегическим усилила охрану – и в том числе, и по диппредставительствам. При охране метрополитена в Киеве, по-моему, обнаружили некоторые запрещенные вещи: ножи, автоматы-пулеметы. Это нормальная наша работа", – сказал Аваков.

"Другое дело, что мы никогда не застрахуемся от прямых актов агрессии войны со стороны Российской Федерации – как это было в случае, когда речь идет о взрывах на арсенале в Балаклее", – заявил он.

"Я думаю, что это предмет отдельного разговора – Военная прокуратура об этом скажет в ближайшие дни. Но думаю, что наряду с другими актами прямой агрессии это прямая агрессия со стороны Российской Федерации", – сказал глава МВД.

Как известно, под утро 23 марта в городе Балаклея Харьковской области вспыхнули склады военного арсенала и произошла детонация снарядов.

Тогда с прилегающих территорий эвакуировали 36 тысяч жителей. Тушили пожар несколько дней, а с его последствиями разбираются до сих пор.

По данным министра обороны Степана Полторака, после пожара на базе хранения в Балаклее осталось чуть больше 30% боеприпасов, которые там хранились.

Следствие считает, что диверсию на арсенале в Балаклее могли совершить гражданские лица с помощью беспилотного летательного апарата. Суд арестовал сервер и видеорегистратор из дежурной службы в воинской части А1352.

Алена Рощенко, УП

Темы: оружиеХарьковская областьчрезвычайное происшествиеАваковРосcия
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