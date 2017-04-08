Сутки в АТО: Боевики не соблюдают "тишину", 5 военных ВСУ ранены

Несмотря на достигнутые трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня, боевики не соблюдают режим "тишины". За сутки они 43 раза обстреливали силы АТО, в результате чего пятеро украинских военных были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано вблизи Мариуполя. Из минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП боевики открывали огонь по силам АТО в Новогригорьевке. Из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, пулеметов больших калибров боевики били в районе Красногоровки. Также здесь "работали" снайперы.

Опорные пункты украинских войск вблизи Марьинки террористы обстреляли из 82 мм минометов и стрелкового оружия. Из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов сепаратисты обстреливал позиции под Водяным, Широкино и Березовым. Пулеметы больших калибров боевики применяли вблизи Чермалыка. По силам АТО в Новотроицком били БМП и снайперы. Морских пехотинцев вблизи Гнутово и Талаковки боевики обстреливали из стрелкового оружия.

На Донецком направлении в сторону украинских опорных пунктов в районах Авдеевки и Верхнеторецкого террористы открывали огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они вели огонь по позициям ВСУ вблизи Каменки. Из противотанковых гранатометов боевики били по силам АТО в Песках и Зайцево. По позициям в районе Опытного сепаратисты били из вооружения БМП.

На Луганском направлении по украинским силам в Катериновке и Станице Луганской боевики вели огонь из гранатометов, в районе Крымского они применяли крупнокалиберные пулеметы.

"Несмотря на вооруженные провокации врага, украинские военнослужащие придерживались режима "Тишины" и огонь в ответ не открывали", - подчеркнули в штабе.