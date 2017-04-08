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Покушение на молдавского олигарха Плахотнюка сопровождали спецслужбы РФ - ГПСУ

Суббота, 8 апреля 2017, 15:22
Владимир Плахотнюк

Реализацию покушения на молдавского олигарха, бывшего первого вице-спикера парламента Молдовы Владимира Плахотнюка сопровождали представители спецслужб РФ.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, на это указывают связи руководителей ОПГ.

"В преступную группировку входили граждане Украины и Молдовы. Связи руководителей ОПГ указывают на то, что сопровождали реализацию преступления представители спецслужб РФ", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе сообщили, что после завершения задуманного убийцы должны были вернуться в Украину, и таким образом дискредитировать правоохранительную систему нашей страны и ухудшить украинский-молдавские межгосударственные отношения.

Сообщается, что с украинской стороны замысел операции по задержанию участников банды, как и в случае с выявленными в прошлом году картинами итальянских мастеров, утвердил лично президент Украины. Он руководил и ее ходом на всех ключевых этапах.

Процессуальное руководство осуществляла Генеральная прокуратура. Со стороны МВД следствие вела Национальная полиция, а оперативно реализовала задуманное, с момента получения первичной операции и до задержания преступников, Государственная пограничная служба во взаимодействии со Службой безопасности Украины и Национальной полицией. Все действия проводились по обе стороны границы совместно с правоохранительными органами Республики Молдова.

Информацию о возможной подготовке заказного убийства Государственная пограничная служба Украины получила несколько месяцев назад. Сразу Генпрокуратурой было открыто уголовное производство по ст. 14 ("Приготовление к преступлению"), ст. 28 ("Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией") и ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины.

За убийство Плахотнюка злоумышленникам обещали 200 тысяч долларов, из которых 100 тысяч они заблаговременно получили в качестве аванса, сообщили в ГПСУ.

В ходе предварительных следственных действий было установлено, что в состав ОПГ входит более 10 человек, которые в течение 2015-2016 годов совершили ряд тяжких преступлений в г. Киеве и Киевской области, среди которых убийство, похищение человека и разбои.

6 апреля группа злоумышленников получила для реализации задуманного оружие, другое оборудование и автомобиль БМВ для побега.

На протяжении 7 апреля на территории Молдовы, сразу после передачи денег был задержан заказчик, 2 организатора и пособники убийства, а также изъято оружие (4 гранатомета РПГ-26, 2 пистолета CZ-75 с глушителями и патронами) и средства связи.

Одновременно на территории Украины задержан лидер данной преступной группировки, проведены обыски у 8-ми членов банды и их допросы (изъяты вещественные доказательства подготовки убийства, оружие, боеприпасы, орудия для совершения преступлений).

"О масштабах операции свидетельствует хотя бы тот факт, что к непосредственному проведению мероприятий в Киеве и Киевской области лишь со стороны Госпогранслужбы и НП Украины привлекалось 70 сотрудников", - отметили в Госпогранслужбе, добавив, что сейчас следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, 7 апреля начальник Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что правоохранители Молдовы и Украины провели совместную спецоперацию и задержали исполнителей и заказчиков покушения на молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

Плахотнюка год назад выдвигали на должность премьер-министра Молдовы. Его кандидатура вызвала протесты в молдавском обществе, которые были направлены против коррупции, а организаторы утверждали, что Плахотнюк контролирует политический класс Молдовы и является главным олигархом страны.

Украинская правда

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Темы: Молдоваполиция
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