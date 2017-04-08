Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В результате взрыва газа в Польше обрушился жилой дом, есть погибшие

Суббота, 8 апреля 2017, 17:26

В польском городе Свебодзице в Нижней Силезии в субботу обрушился жилой дом, в результате инцидента есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает TVN24.

Сначала сообщалось, что спасатели извлекли из-под обломков шесть человек, двое из них умерли. Впоследствии спасатели нашли тела еще трех человек.

 

По официальной информации, двое погибших - дети школьного возраста, о третьем погибшем пока ничего неизвестно. Спасатели продолжают разбирать завалы.

 

Четырех человек удалось освободить из-под завалов живыми, все они находятся в больницах. Среди травмированных - ребенок в тяжелом состоянии.

 

Представитель местных властей сообщил, что под завалами могут находиться еще четыре человека.

Причиной обвала стал взрыв газа, который произошел в субботу около 9 утра. В результате инцидента были разрушены два из трех этажей здания, расположенного в самом центре города. В здании всего зарегистрировано 18 человек.

Европейская правда

Темы: Польша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Польша
Польша закроет границу с Украиной, если ЕС не продлит зерновой запрет − Моравецкий
Перевозчиков предупредили о блокировании одного из крупнейших пунктов пропуска на границе с Польшей
В Польше разоблачили агентов РФ, которые собирались взрывать поезда с помощью для Украины – СМИ
Последние новости
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
Все новости...
Реклама: