Трамп сообщил Конгрессу США о возможности новых ударов по Сирии

Президент США Дональд Трамп сообщил американскому Конгрессу об обстоятельствах ракетного удара по Сирии и предупредил о возможности новых атак "при необходимости".

Об этом говорится в обнародованном 8 апреля письме на имя спикера Палаты представителей Пола Райана и временного председателя Сената Оррина Хатча, пишет Радио Свобода.

"Я приказал осуществить эту акцию, чтобы ухудшить способность сирийской армии проводить дальнейшие атаки с применением химического оружия ... тем самым способствуя стабильности в регионе и предотвращая ухудшение нынешней гуманитарной катастрофы", - объяснил мотивы своего решения президент США.

Далее в письме он указал, что Соединенные Штаты будут "принимать дополнительные меры, при необходимости и целесообразности, преследуя свои важные национальные интересы".

Напомним, американские эсминцы USS Porter и USS Ross в ночь на пятницу выпустили 59 ракет по аэродрому сирийских правительственных сил Шайрат в ответ на химическую атаку силы Башара Асада на этой неделе.

После этого президент РФ Путин заявил, что ракетный удар США по объектам в Сирии является агрессией и наносит ущерб российско-американским отношениям и совместной борьбе с терроризмом.

Союзники Вашингтона в НАТО и в регионе выразили поддержку действиям США в Сирии.