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Украинцев нет среди погибших в Стокгольме - МИД

Воскресенье, 9 апреля 2017, 15:15

Украинцев среди погибших от теракта в Стокгольме нет.

Об этом сообщил в Twitter в воскресенье Департамент консульской службы МИД.

При этом в МИД отметили, что гражданство раненых не обнародовано.

Сообщается также, что, по предварительной информации, украинцев нет и среди пострадавших от взрыва в церкви в г.Танта (Египет).

Вместе с тем, министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил совершение террористических актов в христианских церквях городов Танта и Александрия в Египте.

"Осуждает теракты в церквях Танты и Александрии в Египте. Украина стоит бок о бок с египетским народом в войне с террором", - написал он в своем Twitter.

Напомним, в результате наезда грузовика на людей в центре Стокгольма в пятницу вечером по последним данным погибли четыре человека, 15 получили ранения.

В результате взрыва в коптской церкви в Египте погибли по меньшей мере 25 человек, еще 60 получили ранения.

Украинская правда

Темы: терактжертвыМИД
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