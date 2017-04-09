Украинцев нет среди погибших в Стокгольме - МИД
Украинцев среди погибших от теракта в Стокгольме нет.
Українців немає серед загиблих у #Стокгольм'і. Громадянство поранених не оприлюднено.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) April 9, 2017
Об этом сообщил в Twitter в воскресенье Департамент консульской службы МИД.
При этом в МИД отметили, что гражданство раненых не обнародовано.
Вибух у церкві єгипет. м.Танта. Десятки загиблих і поранених. За попередн.інформацією, українців серед постражд.немає. pic.twitter.com/DhoMCdWo3S— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) April 9, 2017
Сообщается также, что, по предварительной информации, украинцев нет и среди пострадавших от взрыва в церкви в г.Танта (Египет).
Вместе с тем, министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил совершение террористических актов в христианских церквях городов Танта и Александрия в Египте.
Condemn terrorist attacks in churches of Tanta&Alexandria in Egypt. Ukraine stands shoulder2shoulder w/Egyptian People in war against terror— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 9, 2017
"Осуждает теракты в церквях Танты и Александрии в Египте. Украина стоит бок о бок с египетским народом в войне с террором", - написал он в своем Twitter.
Напомним, в результате наезда грузовика на людей в центре Стокгольма в пятницу вечером по последним данным погибли четыре человека, 15 получили ранения.
В результате взрыва в коптской церкви в Египте погибли по меньшей мере 25 человек, еще 60 получили ранения.
Украинская правда