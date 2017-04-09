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В Украине местами - туман, грозы и заморозки

Воскресенье, 9 апреля 2017, 16:57

В ближайшие сутки в Украине преимущественно без осадков.

Как сообщает Укргидрометцентр, в восточных областях, на Днепропетровщине, в Приазовье и Крыму ночью небольшой дождь. В западной части ночью, утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в западных и северных областях заморозки на поверхности почвы, в большинстве центральных, Харьковской и Одесской областях местами на поверхности почвы 0-4°; днем до 12-17° тепла, в Закарпатье и Прикарпатье до +20. 

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В Киеве - без осадков. Температура воздуха ночью 1-3° тепла, днём около 15°. 

 

11 апреля - без осадков, днем в западных и Житомирской областях дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-7° тепла; днем 14-19°, на западе 9-14°.

В Киеве – без осадков. Температура воздуха ночью 4-6° тепла, днём 16-18°.

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Интерфакс-Украина

Темы: погода
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