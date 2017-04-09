Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Супрун: В Украину доставили партию лекарств для онкобольных детей на 60 млн

Воскресенье, 9 апреля 2017, 17:41
Супрун: В Украину доставили партию лекарств для онкобольных детей на 60 млн

В Украину доставили первую партию лекарств на направлением детской онкологии на 60 млн гривен.

Об этом 9 апреля сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, доставленные препараты - 15% от общего объема лекарств для онкобольных детей.

"Эта поставка - первая из целой цепочки, такие препараты будут прибывать в Украину, большинство из них привезут уже в течение лета", - отметила и.о. главы МОЗ. 

Также Супрун заявила, что это - "самая действенная антикоррупционная реформа в здравоохранении".

"Нам удалось значительно расширить географию участников, закупить более 60% необходимых лекарств напрямую у производителей", - отметила она.

 

Темы: Минздравздоровье
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Минздрав
В Херсоне и на Николаевщине отобрали пробы почвы после затопления: первые результаты
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
В Минздраве прокомментировали слухи о вспышке холеры в районе Каховской ГЭС
Последние новости
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
Все новости...
Реклама: