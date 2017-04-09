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Боевики нарушают "тишину", бьют из гранатометов и минометов

Воскресенье, 9 апреля 2017, 18:31

В воскресенье с начала суток боевики открывали огонь по опорным пунктам ВСУ 18 раз, украинские военные соблюдают режим "тишины" и огонь в ответ не открывают.

Об этом сообщили вечером 9 апреля в пресс-центре штаба АТО.

По данным штаба, в направлении Мариуполя боевики били из минометов калибра 120-мм и гранатометов по силам АТО у Новотроицкого, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - по военным ВСУ у Водяного.

Силы АТО возле Широкино, Гнутово и Талаковки были обстреляны из стрелкового оружия, по опорным пунктам под Новогригорьевкой - из вооружения БМП.

На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики открывали огонь по позициям сил АТО под Авдеевкой, из гранатометов различных систем - в направлении Луганского и Зайцево. 

На Луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по позициям сил АТО рядом с Новотошковкой, из гранатометов - возле Крымского.ї

Украинская правда 

Темы: АТОДонбассМинские соглашения
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