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Задержанный по делу о бомбе в Осло - россиянин

Воскресенье, 9 апреля 2017, 18:54

В деле о подозрительном предмете в центре Осло, похожего на бомбу, задержан 17-летний россиянин. 

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ и заявление представителя полиции безопасности Норвегии Сигне Аалинга. 

По словам Аалинга, задержанный  гражданин РФ живет в Осло, приехал в Норвегию в 2010 году. 

Отмечается, что в настоящее время молодого человека обвиняют в незаконном обращении со взрывчатыми веществами.

По данным норвежских спецслужб, он прибыл в Норвегию вместе с семьей и ждал предоставления убежища. Изготовленное им взрывное устройство - простой разрывной снаряд, который не имел большого потенциала.

Как известно, в центре Осло горожане выявили предмет, похожий на взрывное устройство. Полиция окружила большую территорию района Гренланн, где был обнаружен подозрительный предмет, который впоследствии был обезврежен.

Также сообщалось о задержании одного человека, который находится в статусе подозреваемого.

Темы: Норвегиявзрывполиция
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