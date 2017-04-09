Задержанный по делу о бомбе в Осло - россиянин

В деле о подозрительном предмете в центре Осло, похожего на бомбу, задержан 17-летний россиянин.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ и заявление представителя полиции безопасности Норвегии Сигне Аалинга.

По словам Аалинга, задержанный гражданин РФ живет в Осло, приехал в Норвегию в 2010 году.

Отмечается, что в настоящее время молодого человека обвиняют в незаконном обращении со взрывчатыми веществами.

По данным норвежских спецслужб, он прибыл в Норвегию вместе с семьей и ждал предоставления убежища. Изготовленное им взрывное устройство - простой разрывной снаряд, который не имел большого потенциала.

Как известно, в центре Осло горожане выявили предмет, похожий на взрывное устройство. Полиция окружила большую территорию района Гренланн, где был обнаружен подозрительный предмет, который впоследствии был обезврежен.

Также сообщалось о задержании одного человека, который находится в статусе подозреваемого.