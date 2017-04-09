Тарута заявил о создании новой партии

Нардеп, экс-глава Донецкой ОГА Сергей Тарута заявил о создании новой политической партии.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

По словам нардепа, партия будет прежде всего идеологической, и не будет "проектом Таруты".

"Мы создали новую политическую партию. Она будет построена на идеологических принципах консерватизма - это республиканская партия с главной ценностью - человек... Республиканская идеология базируется на повышенной обороноспособности, увеличении расходов на защиту, позволяет носить оружие, ... она рассчитана на развитие среднего класса населения", - заявил Тарута.

"Украине нужна перезагрузка всей системы власти, и сделать это можно только через новое политическое движение", - добавил он.

Как известно, в феврале источники УП в парламенте сообщали, что внефракционный нардеп Сергей Тарута запускает собственную партию "Основа". Съезд партии предположительно должен был состояться в конце февраля-начале марта. Сообщалось, что к политической силе намерены присоединиться бизнесмены Николай Кмить и Андрей Гордейчук.

Интерфакс-Украина