В Полтаве "заминировали" горсовет, где вторые сутки протестуют активисты

В Полтаве неизвестный сообщил о заминировании здания Полтавского горсовета, в котором вторые сутки находятся представители националистических организаций и громады.

Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

"На телефон колл-центра полиции "102" позвонил аноним, который сообщил, что в помещении горсовета Полтавы находится взрывчатка. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа и соответствующие специалисты", - сообщил Сулаев.

Позже он сообщил, что здание горсовета проверили взрывотехники.

"Взрывчатки не обнаружено", - отметил представитель НП.

Сулаев добавил, что у здания мэрии находятся протестующие и депутаты горсовета, которые требуют созыва внеочередной сессии горсовета, пишут Українські новини.

По словам Сулаева, за прошедшие дни ночью неизвестные "хотели дезориентировать полтавскую полицию ложными вызовами".

"Неоднократно на "102" ночью звонили неизвестные, которые сообщали о массовых драках в разных частях областного центра. Все вызовы оказались ложными", - заявил он и добавил, что полиция воспринимает такие действия неустановленных лиц как специальное отвлечение правоохранителей от усиленного патрулирования города после столкновений 5 апреля.

Также Сулаев сообщил, что еще одному фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, связанного с нанесением телесных повреждений участникам митинга в Полтаве 5 апреля.

В свою очередь глава Полтавской городской организации "Свободы", депутат горсовета Юлиан Матвийчук сообщил, что Александр Терела временно отстранен от исполнения обязанностей главы полиции Полтавы.

Как известно, 5 апреля в Полтаве акция протеста против застройки в центре города завершилась дракой между участниками акции и неизвестными, которые выступали на стороне застройщика. В результате столкновений пострадали 6 активистов, 2 из них с ножевыми ранениями были госпитализированы.

В полиции заявили, что лицо, нанесшее тяжкие телесные повреждения во время столкновений 5 апреля, задержано, ему сообщено о подозрении по ч.1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

С 6 апреля полиция Полтавы перешла на усиленный режим несения службы и вдвое увеличила количество патрулей на улицах. Митингующие временно перекрывали движение транспорта в центральной части города и пикетировали управление Нацполиции, требуя отставки руководства ГУНП и главы полиции города.

В мэрии участники акции организовали "Штаб сопротивления" и объявили требования к власти. Несколько дней активисты находятся в помещении горсовета.