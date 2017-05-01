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Во Львове задержаны более 30 участников массовой драки

Понедельник, 1 мая 2017, 02:45

Правоохранители задержали более тридцати участников конфликта возле стадиона СКА во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Конфликт произошел 30 апреля около 14:45 на улице Клепаривской, возле стадиона СКА во Львове. На место происшествия выехали экипажи патрульной полиции, а также начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области генерал Валерий Середа.

 
lv.npu.gov.ua
 

Правоохранители задержали более тридцати участников конфликта. У них изъяты запрещенные предметы.

 

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Проводятся следственные действия.

Темы: Львовполиция
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