Во Львове задержаны более 30 участников массовой драки

Правоохранители задержали более тридцати участников конфликта возле стадиона СКА во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Конфликт произошел 30 апреля около 14:45 на улице Клепаривской, возле стадиона СКА во Львове. На место происшествия выехали экипажи патрульной полиции, а также начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области генерал Валерий Середа.

lv.npu.gov.ua

Правоохранители задержали более тридцати участников конфликта. У них изъяты запрещенные предметы.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Проводятся следственные действия.