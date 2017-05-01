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Трамп пригласил Дутерте в Белый дом, Госдеп шокирован

Понедельник, 1 мая 2017, 05:52

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонной беседы пригласил авторитарного лидера Филиппин Родриго Дутерте посетить Вашингтон.

Об этом пишет The New York Times.

Как сообщили в администрации, во время "дружественной беседы" Трамп предложил президенту Филиппин, которого обвиняют в том, что он распорядился без суда убивать подозреваемых в наркоторговле граждан страны, посетить Белый дом.

Теперь администрация готовится к лавине критики со стороны правозащитных групп. Как сообщили изданию два высокопоставленных чиновника, они ожидают, что Госдеп и Совет национальной безопасности, которых эта новость застала врасплох, выскажут возражение.

"По сути, одобряя кровопролитную борьбу Дутерте с наркотиками, Трамп становится моральным соучастником последующих убийств. Несмотря на особенности его характера,которые это исключают, Трампу должно быть стыдно за себя", — заявил директор азиатского отделения Human Rights Watch Джон Сифтон.

Чиновники в администрации сообщили, что звонок Дутерте был одним из многих звонков лидерам Юго-Восточной Азии, совершенных Белым домом, чтобы лидеры этих стран не чувствовали себя забытыми из-за того, что Трамп сосредоточился на Китае, Японии и напряженности в Северной Корее. В воскресенье Трамп также говорил с премьер-министрами Сингапура и Таиланда, которые тоже получили приглашение в Белый дом.

В администрации отметили, что Трамп хотел наладить союз с Филиппинами для противостояния экспансии Китая в Южно-Китайском море.

При этом издание пишет, что неизвестно, получит ли Дутерте визу в США, учитывая обвинения в нарушении прав человека.

Темы: ТрампСША
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