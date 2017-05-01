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На Херсонщине двое военных ВСУ продавали оружие гражданским

Понедельник, 1 мая 2017, 07:04

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой ликвидировали канал поставки боеприпасов из районов проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Двое военнослужащих - контрактников одной из частей Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в Херсонской области наладили продажу боеприпасов гражданским лицам.

Военнослужащие задержаны "на горячем" во время сбыта пяти гранат РГД, трех ручных осколочных гранат Ф-1 и гранатомета РПГ - 22.

Уголовное производство осуществляется по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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