На Херсонщине двое военных ВСУ продавали оружие гражданским
Понедельник, 1 мая 2017, 07:04
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой ликвидировали канал поставки боеприпасов из районов проведения антитеррористической операции.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Двое военнослужащих - контрактников одной из частей Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется в Херсонской области наладили продажу боеприпасов гражданским лицам.
Военнослужащие задержаны "на горячем" во время сбыта пяти гранат РГД, трех ручных осколочных гранат Ф-1 и гранатомета РПГ - 22.
Уголовное производство осуществляется по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.