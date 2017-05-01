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В Виннице на пенсионеров-митингующих набросились парни в масках

Понедельник, 1 мая 2017, 11:14

В Виннице молодые парни в масках из общественной организации "С14" пытались разогнать первомайский митинг представителей левых сил.

Они скандировали "Україна понад усе!" и "Комуняку на гілляку", передает Укринформ.

Несмотря на усилия полиции оттеснить их, они ворвались в толпу пожилых людей, пришедших на митинг, и начали выдирать у них красные флаги с надписями "Союз левых сил" и "Социалисты".

Завязалась потасовка, которую правоохранителям удалось быстро прекратить. Молодых людей вытеснили из толпы и выпроводили из Европейской площади, где произошли эти события.

На митинг, который проводится по заявке местного отделения Общественной организации "За будущее Украины", пришло около 70 человек. Почти все люди пенсионного возраста. Среди митингующих пострадавших не зафиксировано.

Темы: Винница
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